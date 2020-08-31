شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الكهرباء»: من حق المستهلك طلب فحص العداد من مقدم الخدمة بشرط وحيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء، أنه في حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، بشرط أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص في حالة سلامة العداد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن من حق المستهلك أن يستقبل مقدم الخدمة شكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى وأن يعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة.

ودعت هيئة تنظيم الكهرباء، المستهلكين للاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقعها الالكتروني (هنــا الرابط)، بهدف التعرف على كافة حقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية.