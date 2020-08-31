انتشار ميليشيات مصراتة ومخاوف من صدام وشيك في طرابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”، وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الأحد، رصده انتشاراً مكثفا للميليشيات التابعة لمدينة مصراتة بشارع عمر المختار، وميدان الشهداء في طرابلس، فيما أكدت مصر حرصها على دور الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، في حين شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأهمية تسوية الأزمة على مساراتها العسكرية، والسياسية، والاقتصادية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة توثق لحظة انتشار كثيف لميليشيات وزير داخلية الوفاق المقال، فتحي باشاغا، في طرابلس، والتي تسيطر عليها ميليشيات فايز السراج.

واتسعت الفجوة بين السراج ووزير داخليته باشاغا، عندما قرّر الأول توقيف الوزير عن العمل، وأمر بإجراء تحقيق بشأن الاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين، في أعقاب اتهام باشاغا ميليشيات تابعة للسراج بمهاجمة المحتجين السلميين، وقام باستبعاده من اجتماعين أمنيين رفيعي المستوى.



300 مدرعة تدعم باشاغا



وتقرر تأجيل التحقيق مع وزير داخلية الوفاق إلى اليوم، الاثنين، وأثار باشاغا الخلاف بطلبه أن يكون التحقيق علنياً.

يذكر أن باشاغا وصل، مساء الأول السبت، إلى مطار معيتيقة في طرابلس، قادماً من تركيا، بحماية نحو 300 آلية عسكرية كانت توجهت إلى قاعدة معيتيقة لمواكبته.

واعترف باشاغا بوجود فساد في جميع مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة الداخلية، التي كان يشغلها، مؤكداً أن تصريحاته هذه هي سبب إيقافه عن العمل.

وتابع باشاغا في تصريحات للصحفيين فور وصوله من أنقرة، أنه أول من قال «إن وزارة الداخلية فيها فساد، وذلك لمواجهة هذا الفساد ومعالجته».

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حالة مرضية اسمها الفساد



وتابع: «ليس لدي شيء أخفيه ومستعد للمساءلة»، مؤكداً أنه يتكلم عن «حالة مرضية اسمها الفساد الذي دمر حياة الليبيين، وبيوتهم، وأطفالهم، ومستقبلهم، عدونا الأول هو الفساد».

وأفادت مصادر فجر، أمس الأحد، بأن تركيا أرسلت وفداً أمنياً إلى ليبيا لاحتواء الصراع القائم بين السراج، وباشاغا.

في الأثناء، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، حرص مصر على الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، مشدداً، خلال استقباله أمس الأحد، في القاهرة، ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، على حرص مصر على استمرار التنسيق مع البعثة الأممية في دفع الحل السياسي قدماً من اجل إنهاء الأزمة.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد للممثلة الأممية، حرص مصر على استمرار التنسيق مع البعثة الأممية بشأن ليبيا، في ضوء ما تضمنه «إعلان القاهرة»، وفي إطار مخرجات قمة برلين.

وأكد شكري دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا، بما يحقق الأمن، والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

وقامت وليامز، بإطلاع شكري على نتائج اتصالاتها مع الأطراف الليبية والإقليمية الفاعلة، مُعربة عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى حل الأزمة.

من جانبه، شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، في لقائه، أمس الأحد، وليامز، على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأهمية تسوية الأزمة الليبية على مساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط، ووليامز، اتفقا على أهمية البناء على الإعلانات التي كانت خرجت عن الرئيس فايز السراج، والمستشار عقيلة صالح، لتثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية بين قوات حكومة الوفاق، وقوات الجيش الليبي، والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لمصلحة جميع الليبيين، والمناطق الليبية، والعودة إلى الحوار السياسي الجامع بين الأطراف الليبية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.



ترتيبات متفق عليها لاستئناف تشغيل النفط



وأضاف المصدر أن أبو الغيط عرض خلال اللقاء، لمجمل ثوابت الجامعة بخصوص الوضع الليبي، والمرتكزة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية، عبر استكمال المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق رسمي ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة البعثة الأممية، ووضع ترتيبات متفق عليها لاستئناف التشغيل الكامل لمرافق النفط، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي في كل أرجاء البلاد، وعودة الأشقاء في ليبيا إلى الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية للتوصل إلى خارطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا، وتتوجها بانتخابات رئاسية وتشريعية يرضى الجميع بنتائجها.

وأوضح المصدر أن وليامز أطلعت الأمين العام على مختلف الجهود التي تبذلها البعثة الأممية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية على مساراتها المختلفة، ومتابعة تنفيذ مخرجات قمة برلين لتأمين وحدة الصف الدولي من أجل مرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة، إذ عبرت عن تقديرها للدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في هذا المضمار، والمساندة التي تقدمها للبعثة الأممية، بحكم عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، ورئاستها المشتركة لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها.