شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يعتمد 1196 منحة دراسية في جـامعتــي الشـارقـة و «الأمـريكيــة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: إيمان عبدالله آل علي
اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 1196 منحة دراسية في جامعتي الشارقة والأمريكية بالشارقة، للطلبة الذين تقدموا للحصول عليها من الديوان الأميري، وتنطبق عليهم شروط الحصول على المنح الدراسية لمرحلة البكالوريوس لفصل الخريف من العام الدراسي 2020 / 2021.
أعلن عن ذلك خلال برنامج «الخط المباشر» من إذاعة وتلفزيون الشارقة.
وكشف محمد خلف، مقدم برنامج الخط المباشر، والمدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن القيمة التقديرية للمنح الدراسية التي تقدمها حكومة الشارقة لجامعتي الشارقة والأمريكية لمرحلة البكالوريس تصل إلى 100 مليون درهم سنوياً، فيما تبلغ قيمة المنح للماجستير والدكتوراه 50 مليون درهم سنوياً.
وقد اعتمد صاحب السموّ حاكم الشارقة، في وقت سابق 490 منحة للدراسات العليا في جامعتي الشارقة والأمريكية، لدراسة الماجستير والدكتوراه، واعتمد سموّه، 650 منحة دراسية قدمتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبذلك يصل إجمالي المنح إلى 2336 منحة للعام الجديد حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان يعتمد 1196 منحة دراسية في جـامعتــي الشـارقـة و «الأمـريكيــة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.