سلطان يعتمد 1196 منحة دراسية في جـامعتــي الشـارقـة و «الأمـريكيــة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: إيمان عبدالله آل علي



اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 1196 منحة دراسية في جامعتي الشارقة والأمريكية بالشارقة، للطلبة الذين تقدموا للحصول عليها من الديوان الأميري، وتنطبق عليهم شروط الحصول على المنح الدراسية لمرحلة البكالوريوس لفصل الخريف من العام الدراسي 2020 / 2021.

أعلن عن ذلك خلال برنامج «الخط المباشر» من إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وكشف محمد خلف، مقدم برنامج الخط المباشر، والمدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن القيمة التقديرية للمنح الدراسية التي تقدمها حكومة الشارقة لجامعتي الشارقة والأمريكية لمرحلة البكالوريس تصل إلى 100 مليون درهم سنوياً، فيما تبلغ قيمة المنح للماجستير والدكتوراه 50 مليون درهم سنوياً.

وقد اعتمد صاحب السموّ حاكم الشارقة، في وقت سابق 490 منحة للدراسات العليا في جامعتي الشارقة والأمريكية، لدراسة الماجستير والدكتوراه، واعتمد سموّه، 650 منحة دراسية قدمتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبذلك يصل إجمالي المنح إلى 2336 منحة للعام الجديد حتى الآن.