تعليم «هجين» و«عن بُعد» في الجامعة القاسمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الجامعة القاسمية، صباح أمس الأحد، عامها الدارسي الجديد 2021/2020 باستقبال طلبتها بعد التحاقهم بالفصول الدراسية وهم من المقيمين في السكن الداخلي للطلبة في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين لبدء الدراسة، وذلك لطلبتها المتواجدين على أرض الدولة، فيما سيتلقى طلبتها المتواجدون خارج الدولة تعليمهم «عن بعد»، وذلك انسجاماً مع توجيهات وزارة التربية والتعليم.

وقام الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة، بجولة في قاعات التدريس مطلعاً على بدء وانتظام سير العملية التعليمية وما تحققه من جودة التعليم التي أرسته الجامعة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية.

وجرت متابعة الطلبة خلال دراستهم في تخصصات الجامعة وفق كلياتها وهي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية الاتصال وكلية الاقتصاد والإدارة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية القرآن الكريم.

ودعا الدكتور رشاد سالم، الطلبة إلى الاجتهاد والاستفادة من خبرات الأستاذة في كافة التخصصات مع أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل تحقيق التباعد الجسدي خلال حضور المحاضرات.