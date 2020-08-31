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تواصل الأمطار على المناطق الوسطية من الدولة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء


تواصلت أمس الأحد لليوم الثالث على التوالي، أمطار الخير المختلفة الشدة على المناطق الوسطية من الدولة، تنوعت بين غزيرة ومتوسطة وخفيفة، بسبب مرور سحب ركامية ممطرة على الدولة، وانخفضت الرؤية الأفقية إلى ما دون 2000 متر، مع قدوم رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة، وصلت إلى 45 كم/س مثيرة للغبار والأتربة.
هطلت الأمطار بغزارة في مدينة العين، على طريق العين أبوظبي، ثم أصبحت متوسطة على طريق دبي العين، وشارع الهير في منطقة سويحان، وبدع المطاوعة في الظفرة، والظاهر وملاقط في العين. كما شهدت منطقة طريق مدينة زايد وغياثي بالظفرة، أمطاراً غزيرة.
وتوقع المركز أن يكون طقس الاثنين صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

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