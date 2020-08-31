اشتداد التظاهرات المناهضة لقيود «كورونا» في أوروبا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم مئات المحتجين في العاصمة الالمانية، برلين، الحواجز الأمنية لصعود الدرج المؤدي إلى مدخل مبنى البرلمان، قبل أن تتمكن الشرطة في اللحظة الأخيرة من منعهم من دخول المبنى، مستخدمة البخاخات لتفريق الحشد. واستنكر الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير «الهجوم غير المحتمل على قلب ديمقراطيتنا»، في إشارة إلى مشاركة حركة «مناهضة الأقنعة» في التظاهرات، في وقت تواصلت الاحتجاجات العارمة المناهضة لإجراءات الإغلاق في المزيد من العواصم الأوروبية، والولايات الأمريكية.

وتظاهر قرابة 40 ألف شخص في العاصمة الألمانية احتجاجاً على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واقتحم مئات المحتجين الحواجز الأمنية لصعود الدرج المؤدي إلى مدخل مبنى الرايخستاج، وتمكنت الشرطة في اللحظة الأخيرة من منعهم من دخول المبنى. وكتب وزير الخارجية هايكو ماس على تويتر «رؤية أعلام الإمبراطورية الألمانية أمام البرلمان أمر مخز». وأضاف أن من يرغب في الدفاع عن الحق في الاحتجاج «يجب ألا يذهب إلى حد السير وراء المتطرفين اليمينيين».

وتضم التظاهرات المناهضة لتدابير الإغلاق، تيارات يمينية ويسارية متشددة، على حد سواء، إلى جانب أنصار نظريات المؤامرة، والمناهضين لحملات التلقيح. وخرجت تظاهرات مشابهة في لندن، وزيوريخ، حيث رفع البعض لافتات مؤيدة لحركة «كيو أنون» التي تروّج لنظريات غريبة بشأن جمعيات سرية لعبدة الشيطان، ومخططات «الدولة العميقة»، من دون أدلة موثوقة.

وفي أمريكا، رفضت أغلبية الولايات الإرشادات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة باختبارات الكشف عن الفيروس، في انتقاد غير عادي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، والوقاية منها. ومن بين الولايات التي اختلفت مع الحكومة الاتحادية ولايات تكساس، وأوكلاهوما، وأريزونا، ذات التوجهات المحافظة. وقال خبراء الصحة العامة إن ظهور شقاق بهذا الحجم مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد يكون غير مسبوق، ويظهر عدم الثقة بإدارة ترامب، واستجابتها للجائحة.

يجيء ذلك في وقت أحصيت أكثر من 25 مليون إصابة بالفيروس رسمياً، في العالم، أكثر من نصفها في الأمريكتين، وأودى الفيروس ب843,149 شخصاً، على الأقل. وتم تسجيل مليون إصابة إضافية في العالم كل أربعة أيام تقريباً، منذ منتصف يوليو/ تموز. وقررت الهند تخفيف المزيد من القيود رغم ارتفاع معدلات الإصابة، وأعلنت السلطات الهندية أنّه سيكون ممكناً، اعتباراً من الشهر المقبل، إقامة تجمّعات ثقافيّة ورياضيّة وسياسيّة، على ألا يُشارك فيها أكثر من مئة شخص، وشريطة أن يضع المشاركون كمامات، ويلتزموا الإجراءات الوقائيّة.

كما أكدت أنّ المترو سيستأنف أيضاً حركته في المدن الكبيرة تدريجياً. وستبقى المدارس والثانويات مغلقة في هذه المرحلة، غير أنّه يمكن تنظيم لقاءات بين المعلمين والطلاب داخل مباني المدارس على أساس طوعي.

وفي المقابل، أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الطبي التابع لوزارة الصحة البلجيكية انخفاضاً في اتجاه الإصابات الجديدة يومياً، بنسبة 15 في المئة خلال فترة السبعة أيام من 20 إلى 26 أغسطس/ آب الجاري. كما تراجع متوسط عدد الإصابات الجديدة في بلجيكا عدة أيام متتالية.