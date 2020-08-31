«التغير المناخي» تستهدف تعزيز الأمن الغذائي

زار الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة «مزارع العين»، ومختبرات وزارة التغير المناخي والبيئة في مدينة العين، ومنفذ خطم الشكلة الحدودي، وقسم الحجر البيطري والزراعي الموجود في المنفذ.

رافق الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، خلال الزيارة سلطان علوان وكيل الوزارة بالوكالة، وأحمد بلحيف مدير منطقة أبوظبي في الوزارة، وفريق من مجلس شباب الوزارة.

وناقش خلال جولته في «مزارع العين»، آليات تنمية وزيادة حجم المنتجات الحيوانية، وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في التربية والإنتاج. وقال: «إن الوزارة في استراتيجيتها المستقبلية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي المحلي وفق أعلى معايير السلامة».

وتفقد برفقة راشد الكتبي عضو مجلس إدارة «مزارع العين» مرافق المزرعة، وما تطبقه من تكنولوجيا وحلول مبتكرة في تربية الثروة الحيوانية.

كما زار مختبرات الوزارة ومنفذ خطم الشكلة الحدودي في مدينة العين، وناقش خلال الزيارة مع مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية في المنفذ، إمكانية تعزيز القدرة على استيعاب الزيادة في حجم الإرساليات الواردة.