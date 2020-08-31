حرائق غابات تُجبر آلاف الإسبان على مغادرة منازلهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكافح رجال الإطفاء الإسبان لإخماد حريق غابات هائل، أجبر 3200 شخص على مغادرة منازلهم، بعدما أتى على حوالي 10 آلاف هكتار في مقاطعة هويلبا جنوب غربي البلاد.

وأكد ناطق باسم حراس الغابات في المنطقة، أن هذا أكبر حريق منذ بداية العام في الأندلس. وذكر متحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية، أنه في مدينة ألموناستر لا ريال «ما زالت النيران نشطة، ونحاول السيطرة عليها». واضطرت السلطات إلى إجلاء الآلاف كإجراء وقائي، ودعت الجيش إلى مساعدة مئات من رجال الإطفاء في مكافحة الحريق على الأرض ومن الجو.

وتشهد إسبانيا بسبب مناخها الحار والجاف، كل صيف، حرائق غابات قد تصبح وفقاً للخبراء، أكثر تواتراً وحدة بسبب ظاهرة تغير المناخ. (وكالات)