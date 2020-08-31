توافق لبناني على ترشيح مصطفى أديب لرئاسة الحكومة

عشية استشارات تكليف الشخصية العتيدة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة المقررة بدءاً من صباح اليوم الاثنين، لم تُسجل أي حركة ظاهرة على خط تقريب وجهات النظر بين أطراف السياسيين المعنيين بالاستحقاق. إلا أن مصادر سياسية مطلعة، أكدت أن الاتصالات مستمرة بعيداً عن الأضواء.

بعد أن بات واضحاً أن تياري 8 آذار والعهد، ميالان إلى السير بأي مرشح سيسميه الرئيس سعد الحريري، والأخير هو العامل الحاسم في لعبة الاستشارات، فيما تعويلها على التوصل إلى اتفاق معه ليتولى بنفسه رئاسة الحكومة الجديدة، لا يزال قائماً.



الإسراع في التشكيل



وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أمس الأحد، ترشيح السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة، وطالب بالإسراع في تشكيلها ومن دون إبطاء وجاء إعلان السنيورة عقب اجتماع رؤساء الحكومات السابقين في لبنان.

وتشير معلومات إلى أن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري سيزور الحريري خلال وقت قريب جداً، وأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، يتحرك أيضاً بين المقار السياسية، تلفت المصادر إلى إن الضغوط الخارجية، ولاسيما الفرنسية، كبيرة لمحاولة انضاج اتفاق «التكليف»، وهي مبنية على ركيزتين: أن تقوم حكومة مستقلة بعيدة عن سيطرة الأحزاب شرط أن تحظى بدعم القوى البرلمانية كلها. وأن يطرح الرئيس الحريري اسماً يدعمه هو، لتشكيل هذه الحكومة.

وأكدت مصادر متابعة ل«الخليج»، أنه نتيجة الاتصالات التي حصلت بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، تم الاتفاق على اسم من سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيبقي اسمه طي الكتمان الى حين بدء الاستشارات النيابية الملزمة صباح اليوم.

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زيارة ماكرون



ويُرخي وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بيروت مساء اليوم الاثنين، بثقله على الملف الحكومي كله. فالرجل الذي تحدث إلى المسؤولين اللبنانيين بحزم غداة 4 أغسطس/آب، لن يكون الطرف هذه المرة في حال لم يلمس تقدماً أو تبدلاً في السلوك السياسي اللبناني وتجاوباً مع المبادرة الفرنسية وورقة الحل التي طرحتها باريس».

ويجب ألاّ يغيب عن بال القوى السياسية اللبنانية أيضاً، لدى اتصالاتها للتكليف والتأليف، أن الأمريكيين حاضرون أيضاً في خلفية الصورة اللبنانية، ولتأكيد هذه الحقيقة، يصل ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمسائل الشرق الأوسط، إلى لبنان بعد غد الأربعاء.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن شينكر، سيذهب إلى بيروت «للحض على بدء الإصلاحات» وأكدت أنه «سيحض على تشكيل حكومة تلبي مطالب اللبنانيين» بالشفافية والمحاسبة وبمحاربة الفساد. كما سيبحث شينكر في بيروت، المساعدات الأمريكية للبنانيين.



اختراق سياسي



وتقول أوساط سياسية أن الساعات المقبلة، حاسمة، لأن مجريات الاستحقاق الحكومي باتت الآن أشبه باستحقاقين: الأول منه يمثله الإلحاح القوي لأحداث ثغرة كبيرة في الواقع الداخلي الآخذ في التفاقم وتشكيل حكومة تحظى بصدقية داخلية وخارجية لانتشال لبنان من الهوة التي سقط فيها. أما الوجه الثاني فيتصل بصدقية الرعاية الفرنسية للواقع اللبناني في ظل اندفاع الرئيس ماكرون، وهو أمر بات من الأهمية الكبيرة بمكان؛ ولذا تنظر الأوساط إلى مناخ الاتصالات الداخلية الجارية حالياً لتمهيد الأجواء أمام اختراق يفترض أن يحصل في الساعات المقبلة.