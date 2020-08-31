شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عسكري مستشاراً لرئيس الوزراء المصري لمكافحة الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اللواء أركان حرب في القوات المسلحة، شريف سيف الدين، مستشاراً له لمكافحة الفساد.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة المصرية، في بيان ، أمس الأحد، بأن مدبولي أصدر قراراً بتعيين سيف الدين مستشاراً لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير.

وشغل سيف الدين منصب رئيس هيئة الرقابة السابق، وتخرج في الكلية الحربية عام 1985 وتدرج في المناصب المختلفة بالقوات المسلحة، حيث يتمتع، بخبرات متنوعة نتيجة تأهيله العلمي وعمله بالوحدات القتالية والإدارية والمالية والتكنولوجية والتخطيط والتفتيش.

(وكالات)

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