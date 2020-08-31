حكومة سورية من دون تغيير للحقائب السيادية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأحد، مرسوماً أعلن فيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس، دون أن يطرأ أي تغيير على الحقائب السيادية. وبحسب المرسوم الذي نشرته حسابات الرئاسة، أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية؛ الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والإعلام، وغيّر وزراء 12 حقيبة بينها المالية والكهرباء والصحة.

وتعدّ حكومة عرنوس الخامسة التي تتشكل منذ بدء النزاع عام 2011، وتضم الحكومة الحالية ثلاث نساء. وكلف الأسد الثلاثاء حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً، بتشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب.

وستستمر الحكومة الحالية حتى يوليو/تموز المقبل (بعد عشرة أشهر)، الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعدها تعد في حكم المستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم رئاسي بتسمية حكومة جديدة، بحسب المادة 125 من الدستوري السوري.

وتواجه الحكومة الجديدة صعوبات عديدة، واجهتها الحكومات السابقة، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

من جهة ثانية، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، جيمس جيفري، أمس، أن بلاده تقف إلى جانب المجتمع الدولي في دعواته للإفراج عن السوريين الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. وأضاف جيفري في بيان نشرته السفارة الأمريكية في سوريا، عبر حسابها في «تويتر»، أن واشنطن تتضامن مع عائلات «المغيبين قسراً» في سوريا، وتدعو دمشق إلى إنهاء «المعاناة والعذاب» لأكثر من 100 ألف سوري وكشف حالة المعتقلين وأماكن وجودهم.

(وكالات)