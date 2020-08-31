نصف اللبنانيين مهددون بانعدام الأمن الغذائي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الأمم المتحدة أمس الأحد، من أن أكثر من نصف سكان لبنان معرضون لمواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي فاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في تقرير: «قد يتعذّر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام».

وقالت الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي: «يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية». ودعت الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت، باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني.

وضاعف الانفجار المروع من تبعات الانهيار الاقتصادي الذي كان يُعانيه لبنان أساساً، على وقع انهيار قيمة الليرة وارتفاع معدلات الفقر. وتوقعت اللجنة أن «يتجاوز متوسط التضخم السنوي خمسين في المئة في عام 2020، بعد أن كان 2.9 في عام 2019».

ويستورد لبنان أكثر من 85% من مواده الغذائية. وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن يؤدي الانفجار إلى «تفاقم الوضع الاقتصادي والغذائي المتردي بالفعل» في البلاد. ورجح تقرير اللجنة أن تشهد أسعار الأغذية «ارتفاعاً طفيفاً إثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ».وأضافت دشتي: «على المجتمع الدولي أن يُعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرّض للخطر ضمن هاتين الفئتين».