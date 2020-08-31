شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: شبهات بتستر «التحريات المالية» في قضية الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت التحقيقات التي بدأتها اللجنة البرلمانية الكويتية بشأن قضية الفساد الشهيرة المعروفة إعلامياً باسم «الصندوق السيادي الماليزي»، عن شبهات حول تورط وحدة التحريات المالية بالتستر على هذه القضية قرابة 4 أعوام من دون الكشف عنها.
وثارت الشبهات حول وحدة التحريات المالية عقب مباشرة اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها في وقت سابق من الشهر الجاري تحقيقاتها في القضية، والاستماع إلى ممثلي وحدة التحريات لكشف تفاصيل بشأن القضية الشائكة التي تصدرت الحديث الإعلامي منذ أشهر.
ونقلت صحيفة «القبس» المحلية عن مصادرها تفاصيل الشبهات بشأن وحدة التحريات، قائلة إن الوحدة تلقت 11 إخطاراً من البنوك حول تحويلات الصندوق الماليزي منذ عام 2016، وليست خمسة إخطارات، كما كان معروفاً سابقاً.
وأضافت المصادر أن تجاهل الوحدة لهذه الإخطارات، وعدم إبلاغ النيابة بشأنها آنذاك يثير الشكوك والشبهات حولها، موضحة أن وحدة التحريات هي الجهة الوحيدة التي لديها الإحصاءات الدقيقة عن عدد الإخطارات المتعلقة بقضايا غسل الأموال؛ لكونها الجهة التي تتلقى الإخطارات من المؤسسات المعنية ، بما فيها البنوك، من دون المرور على الجهات الرقابية.
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