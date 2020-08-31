المكسيك تسعى لتحالفات دولية متباينة للحصول على اللقاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبذل المكسيك جهوداً حثيثة لتكوين تحالفات مع دول من شتى التوجهات الفكرية والسياسية، من فرنسا الرأسمالية إلى كوبا الشيوعية، للحصول على لقاح لمرض كوفيد-19، إذ تعتقد أن مبادرة منظمة الصحة العالمية لن تفي باحتياجاتها منه.

وقالت مارثا ديلجادو، نائبة وزير الخارجية التي كلفها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بقيادة تعامل المكسيك مع الجائحة على الساحة الدولية، إن نصيب بلادها من برنامج منظمة الصحة العالمية لن يكون كافياً على الأرجح لتوفير 200 مليون جرعة تقريباً تحتاج إليها. وأضافت «لا يمكننا التعويل على ذلك... كوفاكس سيساعد نحو 20 بالمئة من السكان. نحتاج لكمية أكبر من اللقاحات وكذلك دول أخرى (تحتاج)».

وأضافت أن وزير الخارجية يطلع الرئيس بانتظام على أحدث تطورات جهود تأمين اللقاح لاحتواء التفشي في البلاد، وهو مسعى يشمل جميع القوى الكبرى وحلفاءها. وأدهش اليساري الشعبوي لوبيز أوبرادور بعض الدوائر السياسية بإبرام تحالف وثيق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. لكن الرئيس المكسيكي أيضاً تقارب من الصين التي زودت بلاده بمعدات مثل أجهزة التنفس الصناعي والكمامات كما عرض أن يجرب شخصياً اللقاح الروسي

على صعيد آخر، أعلن معهد أيكمان للبيولوجيا الجزيئية ومقره جاكرتا، رصد سلالة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في عدد الحالات.

وقالت هيراواتي سودويو نائبة مدير المعهد إن الطفرة دي 614 جي من الفيروس، «المعدية لكن الأخف تأثيراً»، وُجدت في بيانات تسلسل الجينوم بعينات جمعها المعهد، مضيفة أن هناك حاجة لمزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كانت الطفرة هي سبب ارتفاع الحالات في الآونة الأخيرة.

(رويترز)