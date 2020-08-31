الأسهم تتّجه لأفضل أداء شهري منذ إبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



استكملت الأسهم المحلية عمليات جني الأرباح في مستهل جلسات الأسبوع، لاسيما في البنوك والعقار، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي هامشياً 0.05% وانخفاض سوق دبي 0.34%، وسط سيولة تخطت 500 مليون درهم.

وتباين أداء الأسهم القيادية في جلسة شهدت استقرار «إعمار العقارية» وارتفاع «أبوظبي الأول» 1.05% في مقابل نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.9% و«دبي الإسلامي» 0.24% و«اتصالات» 0.83% و«الدار» 0.98%.

وأظهرت بيانات الأسواق توجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 46.3 مليون درهم كمحصلة شرائية، منها 25.56 مليون درهم محصلة شراء في دبي و20.75 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 528 مليون درهم، منها 261.6 مليون درهم في دبي و266.5 مليون درهم في أبوظبي.

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.34% إلى مستوى 2261.47 نقطة مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاتصالات.

وتراجع قطاع البنوك 0.5% بعد تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.9% و«دبي الإسلامي» 0.24%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار على نحو طفيف 0.04% بعد ارتفاع «إعمار مولز» 0.7% و«إعمار للتطوير» 0.8% و«الاتحاد العقارية» 4.04% و«ديار» 0.33%، فيما نزل «أرابتك» 4.9% و«داماك» 2.79% في وقت استقر «إعمار العقارية» من دون تغيير يذكر.

وزاد قطاع النقل 0.2% مع ارتفاع «أرامكس» 0.55% في وقت استقر «العربية للطيران» وانخفض «الخليج للملاحة» 1.82%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.6% مع صعود «دبي للاستثمار» 0.83% و «سوق دبي المالي» 0.35% فيما هبط «شعاع كابيتال» 1.37%.

سوق أبوظبي

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة هامشية بلغت 0.05% إلى مستوى 4537.53 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاستثمار فقط.

وزاد قطاع البنوك 0.63% مستفيداً من مكاسب «أبوظبي الأول» بنسبة 1.05% و«أبوظبي الإسلامي» 0.5% في مقابل انخفاض «أبوظبي التجاري» 1.24%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.45% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.55% و«الواحة كابيتال» 0.51% رغم نزول «إشراق» 1.03%.

وعلى العكس، انخفض قطاع العقار 1% متأثراً بنزول «الدار» 0.98% و«رأس الخيمة العقارية» 1.5%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.83% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع الطاقة 1% نتيجة انخفاض «دانة غاز» 0.69% و«طاقة» 1.32% و«أدنوك للتوزيع» 1.25%.

توجه السيولة

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي بقيمة 83.6 مليون درهم، مغلقاً عند 11 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة قدرها 54 مليون درهم، وأقفل عند 0.309 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً تداولات قرب 32 مليون درهم، ليغلق عند 4.13 درهم.

وفي سوق أبوظبي، جاءت زعامة التداولات ل«الدار العقارية» ب79.4 مليون درهم مغلقاً عند 2.02 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بلغت 76.3 مليون درهم ليغلق عند 36.76 درهم، ثم «أبوظبي الأول» مستقطباً 47.6 مليون درهم، وأغلق عند 11.54 درهم.

وسجل «سلامة للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 5.58% ليغلق عند 0.7 درهم، فيما سجل «السلام السودان» التراجع الأكثر بنسبة 5% إلى 1.52 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.05% مغلقاً عند 11.54 درهم، بينما كان أكبر المتراجعين «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بنزوله 4.92% ليغلق عند 0.831 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 26.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.09 مليون درهم محصلة شراء العرب و25.56 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 26.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 15.37 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و11.29 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 35.68 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 4.3 مليون درهم محصلة شراء العرب و10.64 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و20.75 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 35.68 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «الإمارات دبي الوطني» و«مجموعة أغذية» و«العالمية القابضة» و«إعمار العقارية» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«أبوظبي التجاري» و«أرامكس».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 38.78 مليون درهم محصلة بيع، منها 18.3 مليون درهم محصلة بيع في دبي و20.46 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 38.78 مليون درهم محصلة شراء، منها 18.3 مليون درهم محصلة شراء في دبي و20.46 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.