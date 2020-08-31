حكومة دبي تتعهد بتقديم الدعم لضمان استمرارية قطاع التجزئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن مفاجآت «صيف دبي 2020» شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار والمقيمين خاصة مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بعد تقييد الحركة لعدة أشهر بسبب جائحة «كوفيد-19» واستقبال دبي للسياح لافتاً إلى أنه اعتباراً من السابع من شهر يوليو الماضي شهدت مراكز التسوق نمواً وحركة نشطة في أعداد المرتادين والمتسوقين وكذلك المبيعات مع حرص جميع المتسوقين على التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي طبقتها دولة الإمارات للتصدي لهذه الجائحة العالمية.

وأشار الخاجة إلى أن العلاقة القوية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص هي شراكة حقيقية، حيث ستقدم حكومة دبي كل الدعم لضمان استمرارية القطاع وبالتالي المحافظة على مكانة دبي كوجهة تسوق رائدة على مستوى العالم وستراقب تطورات الأسواق وتقديم الدعم متى استدعى الأمر ذلك مشدداً على حرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على العمل باستمرار مع الشركاء والجهات المعنية للوقوف على آخر المستجدات ومواجهة التحديات ووضع الاستراتيجيات المناسبة، وذلك بما يتوافق مع كل مرحلة.

وذكر الخاجة أن تنظيم «مفاجآت صيف دبي 2020 والعيد في دبي والعودة إلى المدارس» ساهم في زيادة الإقبال على مراكز التسوق والمبيعات مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة العديد من القطاعات حركة نشطة أيضاً لاسيما مع عودة تنظيم المؤتمرات والمعارض وفعاليات الأعمال.

ولفت إلى أن «مفاجآت صيف دبي» تعتبر من الأحداث والمهرجانات المهمة على قائمة جدول فعاليات قطاع التجزئة في دبي وهو حدث ينتظره الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار كل عام بشغف كبير ويتضمن الكثير من التجارب المميزة التي تضفي أجواء البهجة والمرح والسرور من خلال العروض الترويجية والجوائز المميزة والأنشطة والفعاليات المتنوعة مشيراً أن «مفاجآت صيف دبي» قدمت في دورتها هذا العام أكثر من 4500 جائزة مميزة شملت سيارات فاخرة مثل سيارة «كاديلاك سي تي 5» الجديدة موديل 2020 وسيارة «GAC GS8 SUV» الرياضية بالإضافة إلى قسائم تسوق وجوائز نقدية يومية مثل الكرة الذهبية الخاصة التي تضمنت قسائم بقيمة 25 ألف درهم كل يوم خميس في «نخيل مول» علاوة على جوائز يومية أخرى بقيمة 100 ألف درهم في «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا» بالإضافة إلى فوز 70 متسوقاً بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم خلال سحوبات «العيد في دبي- عيد الأضحى» وموسم العودة إلى المدارس بما في ذلك جوائز نقدية قيمتها 300 ألف درهم و 6 سيارات «إنفينيتي» Q50.

وأشار الخاجة إلى مجموعة الفعاليات والمهرجانات التي ستنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2020 وأبرزها مهرجان دبي للمفروشات الذي يقام في الفترة من 24 سبتمبر حتى 10 أكتوبر المقبل وإطلاق تشكيلة الخريف/ الشتاء في الفترة من 2 إلى 15 أكتوبر المقبل وتحدي دبي للياقة في الفترة من 30 أكتوبر إلى 28 نوفمبر المقبل واحتفال «ديوالي في دبي من 6 إلى 21 نوفمبر المقبل» واختتام العام بدورة جديدة من مهرجان دبي للتسوق، وذلك ابتداء من 26 ديسمبر المقبل وحتى 1 فبراير والتي ستساهم بدورها في تنشيط حركة الأسواق في الدولة. (وام)



أبرز الفعاليات المنتظرة خلال عام 2020:



* مهرجان دبي للمفروشات من 24 سبتمبر حتى 10 أكتوبر

* إطلاق تشكيلة الخريف/ الشتاء من 2 إلى 15 أكتوبر

* تحدي دبي للياقة من 30 أكتوبر إلى 28 نوفمبر

* احتفال «ديوالي» من 6 إلى 21 نوفمبر

* «دبي للتسوق» من 26 ديسمبر وحتى 1 فبراير 2021