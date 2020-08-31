كورونا.. الجزائر تسجل 10 وفيات و364 إصابة

الجزائر/ الخليج 365

سجلت الجزائر، الأحد، 10 وفيات، و364 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، إنها سجلت 10 وفيات و364 إصابة، و261 حالة شفاء جديدة.

وأشارت أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 44 ألفا و145، بينها 1501 وفاة، و30 ألفا و978 حالة شفاء.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 25 مليونا و354 ألفا، توفي منهم أكثر من 849 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليونا و681 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.