التحالف: سقوط شظايا "مسيرة" حوثية على مطار أبها السعودي

الرياض / الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن، مساء الأحد، سقوط شظايا طائرة مسيرة حوثية فوق مطار أبها السعودي، عقب اعتراضها، دون وقوع خسائر بشرية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن العقيد تركي المالكي، متحدث التحالف.

وقال المالكي إنه مساء الأحد، "تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه مطار أبها".

وأوضح أن المطار "يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة".

وقال المالكي: "نتيجة لعملية الاعتراض والتدمير تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين في المطار".

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وفي سياق متصل، نقلت "واس" بيانا ثانيا للمالكي، أفاد بأن "قوات التحالف البحرية دمرت زورقا حوثيا مفخخا جنوب البحر الأحمر".

وأوضح أن الزورق " أطلقته المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة (غرب اليمن)"

ولم يصدر على الفور عن جماعة "الحوثي" تعليق بشأن هذين الاتهامين.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

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