اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر

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وأضاف العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتابع المالكي: "المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة".
وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة "بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".
وأعلن التحالف، في وقت سابق من اليوم الأحد، اعتراضه طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه مطار أبها الدولي السعودي.
ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير، تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار.
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