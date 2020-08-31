مصر... حقيقة اقتصار الدراسة على يومين فقط في الأسبوع

وقال طارق شوقي في تصريحات صحفية، "إن هذا غير صحيح، ومن نشر هذه الأنباء استند إلى "مقترحات" قديمة لوزارة الصحة"، وفقا لموقع صحيفة "أهل مصر".

واستنكر شوقي الأخبار المتداولة بشأن ذلك، مؤكدا: أن "الوزارة ستعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد خلال أيام.. بالتالي لا داعي لمثل هذا النوع من الأخبار والتلميحات والاجتهادات".

كان وزير التربية والتعليم استقبل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وفريق عمل من وزارتها لمناقشة سيناريوهات العام الدراسي الجديد منذ أسبوع.



ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد في مصر يوم ١٧ أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي.