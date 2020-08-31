التحالف يدمر زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر أطلقه الحوثيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر أطلقته ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة. وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الأحد تم اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بـ مطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

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