شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أديب يشكر الحريري.. ويتعهد بنهوض لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم السفير اللبناني لدى برلين مصطفى أديب، بالشكر إلى كل من دعموه ورشحوه لمنصب رئيس الحكومة اللبنانية، واختص بالذكر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
قال أديب عبر صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتقدم بالشكر لدولة الرئيس سعد الحريري ولكل من طرح اسمي لرئاسة الحكومة اللبنانية".
وتعهد الدبلوماسي اللبناني، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالعمل للنهوض بالدولة اللبنانية، حيث غرد "متعهدًا بالعمل على قدمٍ وساق للنهوض ببلدنا الغالي لبنان".
وكان رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام قد عقدوا اجتماعًا مساء اليوم، في "بيت الوسط"، تم خلاله بحث الموقف الواجب اتخاذه من الاستشارات النيابية الملزمة غدًا، واتفقوا على تسمية السفير مصطفى أديب لتولي رئاسة الحكومة العتيدة.
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