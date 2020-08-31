شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التحالف العربى تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو مطار أبها الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وقال التحالف العربى في اليمن، الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية، إن إطلاق الحوثيين مسيرة مفخخة نحو مطار أبها الدولي عمل إرهابي ووحشي.
وندد التحالف العربى بمحاولة الحوثيين تهديد المسافرين في مطار أبها الدولي، موضحا أن تدمير المسيرّة أدى لتساقط شظايا على مطار أبها دون أي أضرار أو إصابات.
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