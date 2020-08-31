شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل شابا و3 فتيات قرب باب العامود بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فلسطينيا وثلاث فتيات، بعد الاعتداء عليهم، قرب "باب العامود"، وسط مدينة القدس المحتلة، كما أجبرت مقدسيًّا على هدم منزله ذاتيا.



وذكر شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب أحمد أبو الرومي وشقيقته ساجدة، وفتاتين أخريين هما: ياسمين قيسية، ونعومي الداري، من منطقة "باب العامود" (أحد أبواب المسجد الأقصى)، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.



وأشار الشهود، إلى أن المعتقلين الأربعة يقطنون في بلدة "العيسوية"، شمال شرقي القدس المحتلة.



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من جهة أخرى، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقدسيا على هدم منزله ذاتيا، في جبل المكبر بالقدس.



وبحسب مصادر فلسطينية، فقد أجبرت سلطات الاحتلال المواطن خالد بشير على هدم منزله الذي تبلغ مساحته نحو 50 مترا مربعا، ويحوي غرفة مع مطبخ وحمام وتأوي نجله أحمد المصاب بمتلازمة داون.



وقام المواطن المقدسي بهدم منزله ذاتيا، تفاديا لدفع التكاليف في حال هدمته الجرافات التابعة للاحتلال.