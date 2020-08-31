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الأردن يسجل أكبر عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهوره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وذلك فى أكبر حصيلة يومية بالمملكة منذ ظهور الوباء.

 

وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل 1966 إصابة مؤكدة و15 وفاة بالفيروس فى المجمل منذ ظهوره فى مطلع مارس، ويشهد الأردن قفزة فى عدد الإصابات اليومية منذ عشرة أيام مما دفع السلطات لتشديد حظر التجول الليلى بأنحاء البلاد ليبدأ من الساعة 11 مساء بدلا من الواحدة صباحا، وتطبيق العزل العام الشامل يوم الجمعة فى العاصمة عمان.

 

وأرجأ المسؤولون أيضا استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من مطار الملكة علياء الدولى الذى كان متوقعا هذا الشهر مما أعاق فرص التعافى السريع للاقتصاد الأردنى المثقل بالديون.

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وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الأحد إن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات محددة عند الضرورة لكبح انتشار الفيروس ومنها عزل مناطق أو مدن بعينها لكنه أوضح أنها لا تدرس العودة إلى العزل العام الشامل الذى كبل الاقتصاد.

 

وأغلقت الحكومة معبرها الحدودى مع سوريا فى وقت سابق من أغسطس، عقب ظهور الفيروس بين سائقى شاحنات وفدوا من جارتها الشمالية.

 

 

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