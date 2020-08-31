شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يتوعد بردع ميليشيات الحوثى الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توعد التحالف العربى في اليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، المليشيات الحوثية قائلا: سنواصل إجراءاتنا لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف التحالف العربى، أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا العمل الإرهابي، متابعا: سنحاسب المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي.
وقال التحالف العربى، إن سقوط شظايا على مطار أبها نتيجة اعتراض المسيّرة دون إصابات أو أضرار.
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