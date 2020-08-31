شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السودانية: الفيضانات أودت بحياة 90 شخصا ودمرت آلاف المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأحد أن الفيضانات في الخرطوم والمدن السودانية أودت بحياة ما لا يقل عن 90 شخصا ودمرت الآلاف من المنازل، وذلك وفق خبر لشبكة "سكاى نيوز".

وأوضحت "الداخلية السودانية"، أن الأضرار وصلت إلى أيضا إلى تدمير 149 مرفقا، و318 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و379 من المواشى.

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