تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى 7022

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك عقب إجراء 121 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7022 إصابة مؤكدة.
وأكد وزارة الصحة - في بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 23 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6445 شخصا ووصل الوفيات 159 وفاة في حين يتابع 418 علاجهم في المستشفيات.
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