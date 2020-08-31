شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى 7022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك عقب إجراء 121 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7022 إصابة مؤكدة.

وأكد وزارة الصحة - في بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 23 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6445 شخصا ووصل الوفيات 159 وفاة في حين يتابع 418 علاجهم في المستشفيات.