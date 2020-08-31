شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين باتجاه مطار أبها السعودي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ، أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران على مطار أبها الدولي السعودي، اليوم الأحد.
ونقلت الوكالة عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف قوله إنه نتيجة لعملية الاعتراض والتدمير تساقطت بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار.
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