شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعلم المصاب بـ «كورونا» أنه تعافى؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، الحالات التي يمكن من خلالها معرفة تعافي المصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الوزارة: “إذا كانت حالتك المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية”.

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وتابعت “أما في حال وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي 3 أيام على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية وارتفاع بالحرارة”.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه في كلا الحالتين يجدر التنويه إلى أن التعافي لا يستدعي تأكيد مخبري.