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قرارات كويتية جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا

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وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن وزارة الأوقاف، أصدرت تعليمات جديدة للائمة والمؤذنين يتم تنفيذها بدءا من الغد الاثنين.

وتقضى القرارات الجديدة بتغيير أوقات الإقامة في جميع الصلوات إلى 20 دقيقة، ما عدا صلاة المغرب تبقى 10 دقائق.

وأكدت وزارة الأوقاف على الالتزام بإقامة الصلاة في مساجد المناطق التجارية بعد الأذن بـ10 دقائق فقط.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن إصابات في البلاد وصلت إلى 84636 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 530 حالة.

وتم رفع الحظر الجزئي في الكويت بعد أشهر من فرضه مؤخرا.

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وخلصت دراسة أكاديمية في الكويت إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين يرون أن الوافدين سبب انتشار في البلد الخليجي.

وأعد الدراسة الميدانية، بجامعة الكويت، وأشرف عليها مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت د.فيصل أبوصليب، وشملت عينة من نحو 1000 مواطن عن اتجاهات الرأي العام خلال أزمة "كورونا"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

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