أكبر كتاب في العالم يفجر الجدل... هل هو عن "كيفية فهم المرأة"

وفي حين أن جانبًا من الراوية التي انتشرت سريعًا على منصتي "فيسبوك" و"تويتر"، الأيام الماضية، كانت صحيحة فيما يتعلق بدخول الكتاب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كان الجانب الآخر خاطئًا.

ربما تم تداول المنشور بهذا المعنى كنوع من الدعابة والسخرية في بادئ الأمر، لكن الصور التي تم نشرها عبر عشرات الحسابات ولاقت آلاف الإعجابات وأعيد نشرها مئات المرات، ليست لكتاب عن المرأة بالأساس.

والصحيح أن الصور المتداولة هي لكتاب "بوابة النجاح"، وهو مجلد لمجموعة من الحكم والأمثال الشعبية، ويتكون من أكثر من 10 آلاف صفحة، وهو من تأليف كاتبة جزائرية تدعى نورة طاع الله.

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دخل الكتاب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2018 كأكبر كتاب، إذ يحتوي 10551 صفحة، ويتعدى وزنه 45 كيلوغراما، بينما يبلغ طوله 57 سنتيمترا.

ويضم الكتاب الآلاف من الحكم الشعبية، والأمثلة القديمة والمقولات المأثورة، المستوحاة من الحياة اليومية، والتي قامت الكاتبة بتحليلها عبر صفحاته.

وتقول نورة، إن حلمها بتأليف هذا الكتاب الضخم، بدأ منذ أن كان عمرها 13 عاما، بسبب اهتمامها الشديد بتدوين كل الحكم والأقوال المأثورة، والأمثلة الشعبية، التي تسمعها في محيطها الاجتماعي في دفتر خاص.