وفي حين أن جانبًا من الراوية التي انتشرت سريعًا على منصتي "فيسبوك" و"تويتر"، الأيام الماضية، كانت صحيحة فيما يتعلق بدخول الكتاب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كان الجانب الآخر خاطئًا.
ربما تم تداول المنشور بهذا المعنى كنوع من الدعابة والسخرية في بادئ الأمر، لكن الصور التي تم نشرها عبر عشرات الحسابات ولاقت آلاف الإعجابات وأعيد نشرها مئات المرات، ليست لكتاب عن المرأة بالأساس.
والصحيح أن الصور المتداولة هي لكتاب "بوابة النجاح"، وهو مجلد لمجموعة من الحكم والأمثال الشعبية، ويتكون من أكثر من 10 آلاف صفحة، وهو من تأليف كاتبة جزائرية تدعى نورة طاع الله.
دخل الكتاب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2018 كأكبر كتاب، إذ يحتوي 10551 صفحة، ويتعدى وزنه 45 كيلوغراما، بينما يبلغ طوله 57 سنتيمترا.
ويضم الكتاب الآلاف من الحكم الشعبية، والأمثلة القديمة والمقولات المأثورة، المستوحاة من الحياة اليومية، والتي قامت الكاتبة بتحليلها عبر صفحاته.
وتقول نورة، إن حلمها بتأليف هذا الكتاب الضخم، بدأ منذ أن كان عمرها 13 عاما، بسبب اهتمامها الشديد بتدوين كل الحكم والأقوال المأثورة، والأمثلة الشعبية، التي تسمعها في محيطها الاجتماعي في دفتر خاص.
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر كتاب في العالم يفجر الجدل... هل هو عن "كيفية فهم المرأة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.