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وأضاف إلياس بو صعب: "لا يجب أن نهدأ قبل الوصول إلى الدولة المدنية".
ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في وقت سابق اليوم، إعلان لبنان دولة مدنية، مشيرا إلى أن النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحا لزمن مضى.
وأضاف: "الدولة المدنية وحدها هي القادرة على حماية التعددية وصونها وجعلها وحدة حقيقية".
وقال ميشال عون: "إن تحول لبنان من النظام الطوائفي السائد الى الدولة المدنية العصرية، دولة المواطن والمواطنة، يعني خلاصه من موروثات الطائفية البغيضة وارتداداتها، وخلاصه من المحميات والخطوط الحمر والمحاصصات التي تكبل أي إرادة بناءة وتفرمل أي خطوة نحو الإصلاح".
وأضاف: "هذه الدولة هي مطلب شعبي، والأصوات في الساحات تطالب بها، فهل تلتقي عليها الإرادات السياسية وتبحث جديا آلية الوصول إليها؟".
وتابع: "نعم، هناك حاجة لتطوير النظام اللبناني، لتعديله، لتغييره. سموها ما شئتم، ولكن الأكيد أن لبنان يحتاج الى مفهوم جديد في إدارة شؤونه، يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع اللبناني السابق: لا يجب أن نهدأ قبل الوصول إلى الدولة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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