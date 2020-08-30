السودان.. مساعدات تركية لمئات المتضررين من فيضان النيل

عادل عبد الرحيم / الخليج 365

قدم الهلال الأحمر التركي، الأحد، مساعدات غذائية لنحو 550 أسرة تضررت فيضان نهر النيل، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن عملية توزيع المساعدات الغذائية تمت بالتعاون بين الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر السوداني، واستهدفت منطقة "ود رملي"، شمالي الخرطوم.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي بالسودان، سردار يلماز، للأناضول، إن "أنشطة الهلال التركي مستمرة في المنطقة خلال هذه الفترة بسبب فيضان نهر النيل، وتشكل سيول في أماكن متفرقة من البلاد".

وأضاف يلماز: "نعمل على مساعدة المتضررين في منطقة (ود رملي) ونقدم لهم المساعدات الغذائية وسنستمر في دعمنا لهذه المنطقة لتأثرها الكبير بالسيول والأمطار والفيضانات".

من جانبه، أوضح مدير إدارة الطوارئ بالهلال الأحمر السوداني، رحمة محمد، أن "المساعدات الغذائية تم تقديمها لحوالي 550 أسرة، وتشمل حليب وزيت وسكر ودقيق".

وأشار محمد، أن الهلال الأحمر التركي يتعاون بشكل كبير ويقدم مساعدات في مختلف المجالات الإنسانية بأنحاء السودان كافة.

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والأحد، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن فيضان نهر النيل للعام الحالي، أدَّى إلى خسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات بالبلاد.

وأضاف: "مناسيب النيل وروافده هذا العام، غير مسبوقة منذ 1912".

والسبت، وجه رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، السلطات المختصة، بإنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.

وارتفعت، السبت، حصيلة ضحايا السيول والأمطار في السودان، إلى 88 وفاة، و44 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي، حسب بيانات رسمية.

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

وتهطل عادة أمطار قوية على البلاد في هذه الفترة، ويواجه السودان فيها سنويا فيضانات وسيول واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.