القدس.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، 4 فلسطينيين، بينهم 3 فتيات، بعد الاعتداء عليهم، قرب "باب العامود"، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابًا وشقيقته، وفتاتين أخريين من منطقة "باب العامود" (أحد أبواب المسجد الأقصى)، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وأشار الشهود، أن المعتقلين الأربعة يقطنون في بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس.

ولم يصدر أي تعليق من الشرطة الإسرائيلية حول أسباب عملية الاعتقال.

وتنفذ الشرطة الإسرائيلية بشكل يومي عمليات اعتقال تطال الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة تحت ذرائع مختلفة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.