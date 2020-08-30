إحياء ذكرى عاشوراء في 3 دول عربية وسط تدابير "كورونا"

مراسلون / الخليج 365

أحيت البحرين ولبنان والعراق، الأحد، مراسم ذكرى عاشوراء السنوية، وسط التزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا، دون أن تظهر تلك الإجراءات في احتفاء مماثل من جانب الحوثيين باليمن.

وتحيى الذكرى سنوية الـ1380 لاستشهاد الحسين حفيد النبي محمد و72 من أهل بيته وأصحابه، وفق التقويم الهجري، وسط إجراءات في البلاد المذكورة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

‎في المنامة، أشاد عاهل البلاد، الملك حمد بن عيسى، الأحد، بمراسم إحياء ذكرى عاشوراء بالبلاد.

وقال إن تلك المراسم تمت وسط اتباع وتطبيق للخطط الاحترازية للحد من انتشار كورونا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ونقلت وسائل إعلام محلية بالبحرين، صورا قالت إنها تظهر التزام المشاركين في مجالس الاحتفاء بالذكرى بالتدابير الاحترازية لاسيما ارتداء الكمامة وتطبيق المسافة الآمنة.

ووفق أحدث حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في البحرين 51.391 منها 189 وفاة، و48.275 حالة تعاف.

وفي لبنان، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن حركتي حزب الله وأمل أحيتا ذكرى عاشوراء في مناطق عدة بالبلاد عبر مواكب سيارات ومجالس عزاء، دون تجمعات، فضلا عن إطلاق بالونات سوداء.

وأفادت بأن الفعاليات جرت وسط إجراءات وقائية مشددة بسبب فيروس كورونا.

ووفق أحدث حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في لبنان 14.935، منها 146 وفاة، و4.133 حالة تعاف.

Advertisements

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أن عشرات الآلآف من الزائرين شاركوا في فعاليات ذكرى عاشوراء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وأشارت إلى أنها قامت بفحص سريع لعشرات الآلاف من الزائرين، ووزعت الكمامات.

فيما قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، في كلمة نقلتها الوكالة إن "رسالة عاشوراء والحسين هي رسالة السلام"، داعيا للحفاظ على العراق.

ووفق أحدث حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في العراق 231.177، منها 6.959 وفاة، و172.880 حالة تعاف.

وفي اليمن، أحيا أنصار جماعة الحوثي، ذكرى عاشوراء في عدة ساحات بالعاصمة صنعاء ومحافظات ذمار وعمران وصعدة (شمال) وإب وتعز(جنوب غرب).

وانتقدت وسائل إعلام محلية، غياب إجراءات الوقاية من الفيروس عن الحشود التي جمعتها الجماعة.‎

بينما رفع المحتشدون شعار الجماعة المعروف "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام".

وفي كلمة تلفزيونية بهذه المناسبة، استنكر زعيم الجماعة، عبد الملك بدرالدين الحوثي، كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني".

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ولم يعلن الحوثيون أية إحصاءات جديدة لضحايا كورونا منذ 18 مايو/ أيار الماضي، وآنذاك بلغت إصابات كورونا 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.