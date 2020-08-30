الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 7 عسكريين بشمال سيناء

إسطنبول/ الخليج 365

أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل وإصابة 7 عسكريين بينهم 3 ضباط، وقتل 77 مسلحا في عمليات بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، قال فيه إنه يستعرض جهود مواجهة "البؤر الإرهابية بشمال سيناء خلال المدة من 22 يوليو (تموز) الماضي، إلى اليوم الأحد".

وقال إنه "تم تدمير 317 وكرا للمواد المتفجرة بشمال سيناء و10 عربات دفع رباعي للعناصر الإرهابية".

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وأشار إلى مقتل 77 "عنصرا تكفيريا (يطلق عادة على المسلحين بسيناء) يتخذون من الملاجئ أوكاراً لهم"، دون تفاصيل.

وتابع: "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم استشهاد وإصابة 3 ضابط و4 جنود بمناطق العمليات".

وبين الحين والآخر، يعلن الجيش المصري، مقتل عدد من العناصر المسلحة بشمال سيناء، لاسيما مع بدء عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/شباط 2018، ضد تنظيمات إرهابية.

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