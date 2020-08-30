العمادي: جهود قطرية مستمرة للوصول إلى تهدئة في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

كشف مسؤول قطري، الأحد، عن "استمرار الجهود والاتصالات الحثيثة" لقطر من أجل التوصل إلى تفاهمات تهدئة في غزة.

وقال السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (تتبع وزارة الخارجية القطرية)، في بيان، "إن هناك تدهور بقطاعات مختلفة بالقطاع نتيجة استمرار الحصار (الإسرائيلي)".

وأشار إلى "استمرار الجهود والاتصالات الحثيثة لدولة قطر من أجل التوصل إلى تفاهمات التهدئة بين الأطراف (إسرائيل وغزة)".

وأوضح أنه "منذ وصوله إلى قطاع غزة منتصف الأسبوع الماضي، أجرى سلسلة لقاءات مع كافة الأطراف في إطار الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة".

Advertisements

وتمنى العمادي أن تتكلل جهوده ومباحثاته بالتوصل لاتفاق تهدئة بين كافة الأطراف لـ"توفير مقومات الحياة الطبيعية والهادئة لسكان غزة الذين يعيشون أوضاعاً غاية في الصعوبة".

وتقول إسرائيل إن هجماتها وتشديد الحصار على غزة، يأتي ردا على إطلاق البالونات الحارقة، التي تتسبب باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وفي المقابل، يقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.