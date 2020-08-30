ليبيا.. السراج يخصص ميزانية "عاجلة" للبلديات لتحسين الخدمات

طرابلس/ الخليج 365

قرر رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، الأحد، تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات، خلال الأسابيع القادمة، لتحسين خدماتها ومعالجة الأزمات الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج في العاصمة طرابلس، مع وفد من عمداء البلديات بينها الزنتان، ومسلاته، وغريان، والزهراء، والعزيرية، حسب بيان للحكومة الليبية نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك".

ونقل البيان عن السراج، تأكيده على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين، وأن المجلس الرئاسي مستمر بإجراء الإصلاحات بمختلف المجالات.

وأشار إلى تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة الأزمات وتحسين الخدمات، ستصرف خلال الأسابيع القادمة.

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من جانبه، أكد وفد عمداء البلديات، حسب البيان ذاته، على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات ومستوى المعيشة وتفعيل نظام الإدارة المحلية.

وشدد الوفد على دعم الحكومة الليبية وأهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.