الاتحاد ينجو من كمين الفتح

تعادل نادي الاتحاد أمام نظيره الفتح، بنتيجة (1-1)، وعاد من الإحساء بنقطة ثمينة من أنياب منافسه المباشر على الهروب من الشبح الهبوط، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكمل اتحاد جدة المباراة بـ10 لاعبين، منذ الدقيقة (40)، بعد طرد لاعبه عبد العزيز البيشي لحصوله على بطاقتين صفراوين.

وافتتح الفتح التسجيل في الدقيقة (42) عن طريق لاعبه ميتشل تي فيردي، فيما أردك روماريو ريكاردو دا سيلفا “رومارينهو” التعادل لاتحاد جدة في الدقيقة (47).

وحافظ الفريقان على ترتيبهما على لائحة الدوري، حيث أصبح للاتحاد 31 نقطة في المركز الـ11، وللفتح 30 نقطة في المركز الـ12.