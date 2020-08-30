شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة رصد حضور وغياب الطلاب في منصة «مدرستي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر حساب ملتقى معلمي السعودية، في “تويتر”، مقطع فيديو يوضح طريقة رصد غياب وحضور الطلاب عبر منصة مدرستي. ويتم ذلك من خلال الدخول على جدول الحصص، ثم الضغط على رصد غياب الطلبة، ثم كتابة الملاحظات التي يمكن لقائد المدرسة وأولياء الأمور والطلاب الاطلاع عليها بعد الضغط على حفظ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة رصد حضور وغياب الطلاب في منصة «مدرستي» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.