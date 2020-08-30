شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: عودة بقية الأنشطة بما فيها الطيران الدولي سيتم دراستها من قِبل الخبراء لحماية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن عودة بقية الأنشطة بما فيها الطيران الدولي سيتم دراستها من قِبل الخبراء والمختصين وستخضع لتقييم الجهات المعنية بما يحافظ على سلامة الجميع.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أنه تم تسجيلانخفاض في حالات فيروس كوروناالحرجة نحو 6% خلال الأيام الماضية.

Advertisements

وأوضح أن نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا المرصودة مؤخراً مرتبطة بعدم التزام الشباب بالاحترازات.