باسيل: التيار الوطني الحر يرشح أديب رئيسا لوزراء لبنان

وأوضح باسيل، في تصريح لوكالة رويترز اليوم الأحد، أنه جرى التوصل لاتفاق لترشيح أديب الذي رشحه تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري للمنصب أيضا في وقت سابق اليوم الأحد، ويعتبر التيار الوطني الحر أكبر كتلة مسيحية بالبلاد.

© Sputnik . أحمد عبد الوهاب

وأعلن رئيس وزراء لبنان الأسبق، والقيادي البارز في تيار المستقبل، فؤاد السنيورة، اليوم الأحد، اتفاق رؤساء الحكومات السابقة على ترشيح السفير مصطفى أديب لقيادة الحكومة الجديدة.

يأتي ذلك بعد، عقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، اجتماعا في "بيت الوسط" اليوم، عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة.

وأمل المجتمعون أن يتم تكليف أديب –الذي قالت وسائل إعلام محلية بأنه أصبح المرشح الأوفر حظًا لقيادة مجلس الوزراء- بأكبر عدد من الأصوات لتشكيل حكومة تحترم تنفيذ الاصلاحات، مشددين على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.

وبحسب شبكة "إل بي سي" قال السنيورة: "المجتمعون أكدوا أن هدف العمل السياسي يجب أن يكون التصدي لمهمة انقاذ لبنان عبر تأمين كل مقومات النجاح".

واستقالت حكومة حسان دياب في وقت سابق من هذا الشهر بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة العشرات وجرح الآلاف وتسبب بخسائر مادية فادحة.

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يأتي هذا في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة، من أن أكثر من نصف سكان لبنان معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي، في الأشهر المقبلة، بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأحد: "قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام".

وقالت الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي: "يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية"، داعية الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني.

وأضافت دشتي: "على المجتمع الدولي أن يُعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين؛ للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين، والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة".