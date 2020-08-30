قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

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وأعلنت الخلية في بيان تلقته مراسلة "" في العراق، اليوم، سقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي، دون أي خسائر تذكر.

ويتعرض مطار بغداد الدولي لقصف متكرر في الآونة الأخيرة، وسقط في محيطه يوم 18 أغسطس/ آب الجاري، صاروخ من نوع كاتيوشا، دون خسائر أيضًا.

وتبين لاحقًا أن موقع انطلاق الصاروخ كان من قرية الفياض جنوب شرق المطار، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الاعتداءات الصاروخية المجهولة تستهدف المطار، إلى جانب القواعد العسكرية والمنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة الاتحادية مقر لها وسط العاصمة.