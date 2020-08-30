شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح جميع دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن إعادة فتح جميع دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي، اعتبارا من الاثنين، مع استمرار حجم الطاقة الاستيعابية 30% للمصلين في الوقت الواحد، ويأتي ذلك ضمن خطة الدائرة بتوسيع نطاق العودة التدريجية للتشغيل الكلي، مع ضمان اتباع حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية.

أوضحت الدائرة، أن قرار إعادة افتتاح جميع دور العبادة يأتي بالتزامن مع الخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية المختصة لعودة الحياة تدريجياً، مع الحفاظ على سلامة المصلين والعاملين عبر توجيههم وتزويدهم الإرشادات اللازمة لضمان الحد من انتقال الفيروس.

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وأشارت الدائرة، إلى قيامها بتزويد جميع دور العبادة بدليل إجراءات العودة التدريجية لدور العبادة والذي يتضمن شرح مفصلة لكافة الإجراءات الواجب أن يتم إتباعها تجاه المصلين والعاملين، من حيث تنظيم دخول وخروج المصلين حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم، فيما سيستمر تعليق كافة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها باستثناء الصلوات الرئيسية مع التشجيع على استخدام الخطط البديلة كالمنصات الالكترونية والعمل عن بعد للاجتماعات الدورية والمحاضرات الدينية والأنشطة التعليمية.