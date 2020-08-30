شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المدينة تودع أحد منسوبيها بعد إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ودعت صحة المدينة المنورة الممرض محمد العتيبي أحد منسوبي صحة المدينة المنورة بعد إصابته بفايروس كورونا المستجد. وأوضح المتحدث باسم صحة المدينة المنورة ‏مؤيد أبوعنق أن الممرض عمره 48 عاماً وأصيب بفايروس كورونا والتهاب رئوي، وذلك صباح (الجمعة) بمستشفى أحد، وكان الممرض ضمن الصفوف الأولية في مواجهة جائحة كورونا منذ ظهورها، وفقاً لـ«عكاظ» .

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