هذه الأطعمة تدمر المناعة.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

يعتبر جهاز المناعة خط الدفاع الأول في الجسم، الذي يهاجم البكتيريا والفيروسات والأجسام الدخيلة التي يسبب بعضها أمراضاً خطرة، ويمكن للطعام أن يزيد ويقلل من الخصائص الوقائية للجسم.



وفي هذا الصدد، أوضحت أخصائية التغذية الروسية إيرينا ليزون الأطعمة والأطباق التي يُفضل استبعادها للحفاظ على الجهاز المناعي، مؤكدة أن الأعداء الرئيسيين للمناعة هم السكر والدهون المتحولة، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت: "الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يغير البكتيريا الدقيقة، كما أن البكتيريا الدقيقة تعيق الاستجابات المناعية للجسم".

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وأضافت ليزون: "الدهون المتحولة تظهر عندما يتم قلي الأطعمة بالزيت عدة مرات، أو عندما يتم صنع شيء مشابه للزيوت الحيوانية من الزيوت النباتية، على سبيل المثال، السمنة، فإن الدهون المتحولة توجد في الكثير من المنتجات شبه المصنعة، وتؤثر سلباً على وظيفة المناعة".

وأشارت إلى أنه الضروري الانتباه إلى محتوى ما يسمى بـ"E-shek" ومحسنات النكهة والأصباغ، إذ يمكن أن تؤثر زيادتها على حالة المناعة.

وأوضحت أن المناعة تتضرر أيضاً من تناول نفس الطعام باستمرار، مضيفة: "عندما نأكل أطعمة طبيعية عادية، يجب أن ننوع بالأكل، فنحصل على مجموعة كاملة من الفيتامينات والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة والمواد التي يحتاجها جهاز المناعة لدينا".

واختتمت بقولها: "إذا كان الشخص يتناول البطاطس فقط في نظامه الغذائي كل يوم، المعكرونة والخيار، يبدأ نقص الفيتامينات والعناصر الدقيقة ومضادات الأكسدة تلقائيًا، وينطبق الشيء نفسه إذا أكل الشخص وجبات سريعة، وأي نقص سيؤثر على المناعة".