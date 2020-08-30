اليمن.. اغتيال قيادي في حزب الإصلاح بمدينة عدن جنوبي البلاد

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين أطلقوا النار على القيادي بحزب "الإصلاح" في عدن، عوض فدعق، أثناء مروره بسيارته في شارع السجن بمديرية المنصورة وسط مدينة عدن.
وأضاف أن مسعفين حاولوا إنقاذ "فدعق" بنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي قبل وصوله جراء إصابته البليغة.
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وشهدت مدينة عدن خلال العامين الماضيين، اغتيال كوادر وقيادات في حزب الإصلاح ورجال دين وقيادات أمنية في عدن، أبرزها إمام مسجد الرحمة الشيخ عارف الصبيحي، الذي اغتيل في مديرية المنصورة في 24 كانون الثاني/يناير 2018م، والعقيد هادي راشد صالح نائب مدير أمن بير فضل، الذي لقي مصرعه في 11 شباط/فبراير 2018م، برصاص مسلحين في مديرية المنصورة بعد نحو أسبوع من اغتيال العقيد فهمي الحكمي الضابط في البحث الجنائي.
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