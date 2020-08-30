ميشال عون يدعو لإعلان لبنان دولة مدنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد، إنه يدعو لإعلان لبنان "دولة مدنية"، لافتا إلى أنه يتعهد بالدعوة إلى حوار يفضي لصيغة توافقية تترجم بالتعديلات الدستورية.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية: "الأمل موجود دائما ومهما تكن الصعوبات فعلينا مواجهتها لنتغلب عليها ونتخطاها، ولا ننسى أبدا أننا نرقد تحت التراب على رجاء القيامة فلا يمكن أن نيأس أو نحبط ونحن أحياء".
وتابع: "لم أتغير وما زلت كما أنا، إنما القوى المتصارعة خارجيا وداخليا شكلت حاجزا أمامي".
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