شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر من حزب الله وحركة أمل يعتدون على ناشطين في "بيروت".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدى مؤيدو حركة أمل في لبنان وميليشيات حزب الله اللبناني، على ناشطين كانوا يستعدون إلى عقد مؤتمر صحفي في العاصمة "بيروت"، اليوم الأحد، كما تعمدوا تحطيم وكسر عدد من المعدات التقنية الخاصة بالنشطاء.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها العديد من اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنصار ميليشيات حزب الله اللبناني ومؤيدو حركة أمل وهم يعتدون على نشطاء سياسيين في بيروت أثناء استعدادهم لعقد مؤتمر صحفي.

وقام المعتدون من ميليشيات حزب الله اللبناني بتحطيم وكسر بعض المعدات التقنية، كما اعترضوا عددا من الشباب الذين يعملون على تركيب الأجهزة الإلكترونية، ما أسفر عن إصابة أحد المشاركين بجرح في عنقه.

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عناصر من حزب الله وحركة أمل يعتدون على ناشطين في العاصمة



عناصر من حزب الله وحركة أمل

وفي وقت سابق، شهدت منطقة خلدة اللبنانية، أجواء متوترة جراء تجدد إطلاق النار ببن عناصر من حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، على خلفية رفع صور مذهبية، فيما تداول رواد "تويتر" ووسائل إعلام لبنانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد جانبا من هذه الاشتباكات من بينها مقطع فيديو يظهر إضرام النيران داخل سيّارة على اوتوستراد خلدة قيل إنها تعود لمسؤول حزب الله في المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن إطلاق النار تجدد فى محيط سوبر ماركت رمال، مشيرة إلى أن الجيش اللبنانى يعمل على ملاحقة مطلقى النار واعتقالهم، كما أغلق جميع مداخل ومخارج المنطقة وانتشر بكثافة على الطرقات.